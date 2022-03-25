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Волочкова поделилась видео с музыкального вечера у себя в особняке

Лала Манушакян

Общество
Волочкова поделилась видео с музыкального вечера у себя в особняке
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская артистка балета Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками музыкальным видео, которое было снято в прихожей ее особняка.

На кадрах балерина стоит рядом с белым роялем, на котором играет стилист Роман Спектр. Во время проигрывания классической музыки видно, что звезда удивляется мастерству приглашенного гостя. Артистка была одета в черную кофту в сочетании с кирпичного цвета брюками.

— Вот так получилось, Роман мне не только волосы покрасил и полечил. Но еще и музыкальная гостиная Анастасии Волочковой сегодня освещена прекрасным светом, — добавила она в комментариях под видео.

https://t.me/volochkova_anastasiya/137

Подписчики в свою очередь восхитились таким нетипичным гостем у балерины.

Ранее Волочкова показала своим подписчикам новое селфи со своей дочерью Ариадной. Она отметила, что ее дочь растет невероятно быстро. Звезда балета обнаружила главное сходство — глаза мамы и дочери очень схожи, однако в остальном Ариадна, вероятно, пошла в своего отца.

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