Волочкова поделилась видео с музыкального вечера у себя в особняке
Российская артистка балета Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками музыкальным видео, которое было снято в прихожей ее особняка.
На кадрах балерина стоит рядом с белым роялем, на котором играет стилист Роман Спектр. Во время проигрывания классической музыки видно, что звезда удивляется мастерству приглашенного гостя. Артистка была одета в черную кофту в сочетании с кирпичного цвета брюками.
— Вот так получилось, Роман мне не только волосы покрасил и полечил. Но еще и музыкальная гостиная Анастасии Волочковой сегодня освещена прекрасным светом, — добавила она в комментариях под видео.
Подписчики в свою очередь восхитились таким нетипичным гостем у балерины.
Ранее Волочкова показала своим подписчикам новое селфи со своей дочерью Ариадной. Она отметила, что ее дочь растет невероятно быстро. Звезда балета обнаружила главное сходство — глаза мамы и дочери очень схожи, однако в остальном Ариадна, вероятно, пошла в своего отца.