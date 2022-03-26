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Макрон не согласился с требованием РФ покупать газ за рубли

Юлия Курганова

Экономика
Макрон не согласился с требованием РФ покупать газ за рубли
Фото: flickr/european_parliament

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что у страны нет оснований соглашаться с требованием России рассчитываться рублями за газ. Он считает, что целью этого требования является избежание санкций.

— Цель этого требования — найти механизм обхода санкций. Но это несовместимо с контрактами, которые мы подписывали. Поэтому я не вижу оснований соглашаться с этим, — заявил французский лидер на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в пятницу, 25 марта.

Макрон подчеркнул, что европейские покупатели российского газа должны рассчитываться за него в евро, поэтому выполнить это требование невозможно.

25 марта глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что немецким компаниям не следует платить за газ из России в рублях. Предприятиям, считает он, необходимо следовать контрактам в том виде, в котором они были заключены.

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.

Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам. Мера, озвученная Путиным, важна прежде всего с символической точки зрения, заключил Юшков.

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