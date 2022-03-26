Мужчину избили во время собеседования в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Братиславская улица, 6 Карта всех событий

Мужчина в столице обратился в отделение полиции, заявив, что его избили во время собеседования при устройстве на работу. Об этом сообщило в пятницу, 25 марта, агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился на юго-востоке Москвы, по адресу улица Братиславская, 6. Во время диалога между мужчиной и его оппонентом произошел словесный конфликт, в ходе которого соискателю нанесли телесные повреждения.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют детали произошедшего, передает агентство.

Неизвестные жестоко избили прохожего в переходе на Моховой улице в столичном районе Арбат. По данным ГУ МВД России по Москве, днем 24 марта в полицию обратились сотрудники медицинского учреждения с заявлением о том, что к ним доставили пациента с множественными повреждениями: закрытый перелом внутренней лодыжки со смещением, ушиб мягких тканей скуловой области.