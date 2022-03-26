Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчину избили во время собеседования в Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Мужчину избили во время собеседования в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Братиславская улица, 6 Карта всех событий

Мужчина в столице обратился в отделение полиции, заявив, что его избили во время собеседования при устройстве на работу. Об этом сообщило в пятницу, 25 марта, агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился на юго-востоке Москвы, по адресу улица Братиславская, 6. Во время диалога между мужчиной и его оппонентом произошел словесный конфликт, в ходе которого соискателю нанесли телесные повреждения.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют детали произошедшего, передает агентство.

Неизвестные жестоко избили прохожего в переходе на Моховой улице в столичном районе Арбат. По данным ГУ МВД России по Москве, днем 24 марта в полицию обратились сотрудники медицинского учреждения с заявлением о том, что к ним доставили пациента с множественными повреждениями: закрытый перелом внутренней лодыжки со смещением, ушиб мягких тканей скуловой области.

Читайте также:
собеседование Москва Полиция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте