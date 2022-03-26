Немецкий экономист заявил, что Путин «ошарашил Запад» требованием оплаты газа рублями

Фото: Администрация президента РФ

Требование президента России Владимира Путина перевести оплату поставок российского газа в рубли вызвало растерянность в правительствах европейских стран и правлениях энергетических концернов Европы. Об этом написал немецкий журнал Spiegel.

В материале издания экономист Йенс Зюдекум заявил, что глава РФ «ошарашил Запад». Он пояснил, что из-за требования Путина клиентам в Европе придется приобретать рубли у Центробанка России, который фактически находится под санкциями. Таким образом Москва заставляет Запад обходить собственные же санкции, резюмировал специалист.

Эксперт по валюте Петер Бофингер высказал мнение, что данный шаг российских властей призван укрепить курс рубля. Западные клиенты будут вынуждены покупать рубли за доллары и евро, тогда спрос на российскую валюту увеличится, и в результате поднимется ее курс, сообщается в статье.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что у страны нет оснований соглашаться с требованием России рассчитываться рублями за газ. Он считает, что целью этого требования является избежание санкций.

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.

Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам. Мера, озвученная Путиным, важна прежде всего с символической точки зрения, заключил Юшков.