Медведев: Отношения РФ и Запада сейчас хуже, чем во время холодной войны

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Отношения России и Запада в настоящее время хуже, чем в период холодной войны. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он напомнил о заключении с бывшим президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

По словам Медведева, нынешние президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден продлили этот договор.

При этом в настоящее время договоры ставятся под сомнение, потому как они были заключены лицами, находящимися в санкционном списке.

— Если бы российское руководство занимало в этом смысле безответственную позицию, можно было бы, наверное, так и сказать: раз так, значит, и все тогда — до свидания, — заявил представитель Совбеза.

Он также сослался на цитату о том, что «договоры действуют до тех пор, пока есть обстоятельства, которые их породили». К настоящему моменту, по словам Медведева, эти обстоятельства перестали существовать.

Зампред Совбеза подытожил, что вводимые Западом санкции не имеют под собой смысла и создают между РФ и США такое напряжение, которого не было даже в 1960–1970 годы, передает РИА Новости.

Введение санкций в отношении Российской Федерации происходит в связи с последними событиями на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. Через несколько дней после этого российский лидер объявил о проведении специальной военной операции на территории Донбасса.