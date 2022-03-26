Названы победители антипремии «Золотая малина»

Фото: youtube.com

В Соединенных Штатах объявили итоги антипремии «Золотая малина». Победителем в этом году стала лента Кристофера Эшли «Диана: Мюзикл» — она выиграла в номинации «Худший фильм».

Данная картина — это мюзикл о трагической судьбе принцессы Дианы, поставленный на стихи Дэвида Брайана и Джо Ди Пьетро (также получили «Золотую малину» за худший сценарий). В основе сценария лежала и книга Ди Пьетро о жизни Принцессы Уэльской.

«Диана» победила в пяти номинациях, а мультфильм с Леброном Джеймсом «Космический джем: Новое поколение» — в трех.

Худшим актером назвали Леброна Джеймса в фильме «Космический джем: Новое поколение», худшей актрисой стала Жанна де Ваал, сыгравшая в ленте «Диана: Мюзикл», за худшую мужскую роль второго плана антипремию получил Джаред Лето за фильм «Дом Gucci». Худшим режиссером жюри выбрало Кристофера Эшли, сообщает «Российская газета».

Лауреаты награждаются пластиковой ягодой, покрытой позолотой. Стоимость приза составляет менее пяти долларов.

Антипремию «Золотая малина» традиционно вручают накануне «Оскара», который в этом году будет проходить в ночь на 28 марта.