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Захарова сообщила об отказе в доступе к биолабораториям на Украине и в Грузии

Юлия Курганова

В мире
Захарова сообщила об отказе в доступе к биолабораториям на Украине и в Грузии
Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об отказе в доступе в биолабораториям на Украине и в Грузии. Об этом она рассказала в эфире канала ТВ Центр.

Дипломат отметила, что Москва добивалась доступа к биолабораториям через международно-правовые институты. Однако, по ее словам, ознакомиться с деятельностью биолабораторий предлагалось только через каталоги.

— А внутрь лабораторий ходить нельзя, ни вам, ни специализированным наблюдателям. О чем это говорит? Об экспериментах, которые там шли, которые находятся вне закона, — заявила Захарова.

Она добавила, что США использовали данные биолаборатории в военных целях.

24 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден должен предоставить объяснения о причастности его сына к биолабораториям на Украине. При этом американский Конгресс, считает он, должен расследовать данный факт.

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