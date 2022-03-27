«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе до вечера 28 марта

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«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Москве и области до 20:00 понедельника, 28 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

— Москва. Погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения — до 20:00 28 марта, — сказано в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье.

В субботу, 26 марта, сильный ветер в Москве повалил 35 деревьев, в результате повреждено несколько автомобилей. Непогода с порывами ветра до 25 метров в секунду, как уточняется, сохранится до конца 27 марта. Москвичам следует быть предельно внимательными на улице.