Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе до вечера 28 марта

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе до вечера 28 марта
Фото: pixabay.com

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Москве и области до 20:00 понедельника, 28 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

— Москва. Погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения — до 20:00 28 марта, — сказано в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье.

В субботу, 26 марта, сильный ветер в Москве повалил 35 деревьев, в результате повреждено несколько автомобилей. Непогода с порывами ветра до 25 метров в секунду, как уточняется, сохранится до конца 27 марта. Москвичам следует быть предельно внимательными на улице.

Читайте также:
гололед «Желтый» уровень погодной опасности Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте