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FP: Принц Саудовской Аравии надеется, что Байден превратится в «хромую утку»

Юлия Курганова

В мире
FP: Принц Саудовской Аравии надеется, что Байден превратится в «хромую утку»
Фото: youtube.com

Правитель королевства наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд хочет «поквитаться» с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и полностью поддерживает российского лидера Владимира Путина. Об этом написал американский журнал Foreign Policy.

— Саудовский наследный принц сделал ставку на Путина. Он не только верит, но и также надеется, что республиканцы победят на промежуточных выборах, и Байден превратится в «хромую утку». К 2025 году, как наверняка полагает Мухаммед ибн Сальман, Байден и демократы потеряют власть, а Путин останется президентом России, — приведены в статье слова профессора Джорджтаунского университета Триты Парси.

Она добавила, что глава Саудовской Аравии «видит возможность поквитаться» с американским лидером.

Ранее во время предвыборной кампании Байден назвал Саудовскую Аравию «изгоем». Также, будучи президентом, он заявил, что принц Саудовской Аравии причастен к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Газета The Wall Street Journal написала, что переговоры Саудовской Аравии и КНР по поводу продажи нефти за юани вместо долларов являются результатом пренебрежительного отношения Вашингтона к Эр-Рияду и оцениваются как «значительная потеря» Штатов.

Отмечается, что Саудовская Аравия обязалась вести торговлю нефтью только в долларах в обмен на гарантию безопасности со стороны Штатов в 1974 году. Сейчас Вашингтон пренебрегает договоренностями.

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