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Посол РФ заявил о желании Польши направить миротворцев НАТО на Украину

Юлия Курганова

В мире
Посол РФ заявил о желании Польши направить миротворцев НАТО на Украину
Фото: depositphotos

Польша планирует продолжить изучать возможность отправки на Украину миротворческой миссии НАТО, несмотря на отказ Соединенных Штатов. Об этом сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев в эфире «Соловьев Live» во «ВКонтакте».

— Вроде бы все сказано ясно: американцы сказали, что свои войска посылать не будут, генсек НАТО сказал, что такую операцию не рассматривает. Однако польские официальные лица говорят, что от дальнейшей разработки этой идеи не отказываются, будут думать, смотреть, — рассказал он.

Журналист Владимир Соловьев спросил у дипломата, стоит ли за действиями польских властей намерение «вернуть себе Львов».

— Никаких территориальных претензий, никаких покушений на территориальную целостность Украины, — ответил Андреев.

25 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС следует остановить выдачу виз гражданам России в рамках нового пакета санкций. Очередные ограничительные меры, считает он, должны быть созданы быстро. Среди главных пунктов он назвал блокаду возможности экспорта и импорта, за исключением ряда гуманитарных товаров.

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