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В России выявили 23 280 новых случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 23 280 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: АГН Москва

За прошедшие сутки в 85 субъектах России выявили 23 280 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 338 граждан, еще 2203 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели после перенесенной инфекции 47 540 пациентов.

В России выявили 23 280 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Уровень заболеваемости COVID-19 в России за месяц снизился в 3,7 раза. Тем не менее показатели заболеваемости ковидом остаются сравнительно высокими: на 11-й неделе текущего года инфекцией заразились 235 160 россиян.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко ранее заявил, что мутированный вариант COVID-19 ВА.2 может вытеснить имеющиеся штаммы болезни, а заразиться им могут даже те, кто уже переболел. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, приведет ли новая мутация к новой волне пандемии.

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