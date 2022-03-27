«Он сказал это неслучайно»: Вучич прокомментировал заявление Байдена о Путине

Фото: МИД РФ

Заявления главы Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина говорят о продолжении геополитического противостояния. Об этом в воскресенье, 27 марта, заявил сербский лидер Александр Вучич.

По его словам, он считает Байдена осторожным человеком, который не говорит лишнего во время выступлений перед публикой.

— Если он что-то сказал, он сказал это неслучайно. Вчерашнее заявление Байдена было важнее любого другого, потому что мы должны готовиться к длительной борьбе и войне, и это меня обеспокоило, — подытожил Вучич, чьи слова приводит РИА Новости.

Президент США Джо Байден во время своего выступления 26 марта заявил, что санкции Запада якобы привели к росту курса доллара в России до 200 рублей, что не соответствует действительности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам выступления Байдена выразил мнение, что личные оскорбления американского лидера в адрес Владимира Путина сужают окно возможностей для двусторонних отношений.