Более 70% контрактов на портале поставщиков в 2021 году заключили с производителями из России

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В 2021 году столичные заказчики заключили на портале поставщиков не менее 70 процентов контрактов с российскими производителями. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В общей сложности они заключили 133,6 тысячи контрактов на поставку различных изделий, из них 98,8 тысячи договоров — на товары, которые производят российские предприятия, говорится на официальном сайте мэра Москвы. Ефимов добавил, что общая сумма контрактов достигла отметки в 22,1 миллиарда рублей.

— Из них подавляющее большинство (74 процента договоров) — на закупку отечественной продукции. Это строительные, канцелярские, медицинские товары, электроника, одежда, оборудование и мебель. В этом году нагрузка на российских производителей вырастет, но меры поддержки и стимулирования отечественной промышленности позволят увеличить ресурсы наших предприятий, — рассказал заммэра.

21 марта Ефимов рассказал о появлении новых мер поддержки девелоперов, которые позволят снизить финансовую нагрузку при строительстве важных проектов. По его словам, власти на этот год снизили ставку за пользование рассрочкой по платежам за первый год аренды земли до 9,5 процента для новых договоров под строительство.