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В Минобороны Турции заявили об обнаружении мины в Черном море

Георгий Соланович

В мире
В Минобороны Турции заявили об обнаружении мины в Черном море
Фото: Pixabay

В Черном море недалеко от границы с Болгарией была обнаружена мина. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в Минобороны Турции.

— 28 марта 2022 года недалеко от границы с Болгарией у побережья Игнеада была обнаружена мина, куда была оперативно направлена команда подводной обороны. Мина была взята под контроль, началась операция по ее нейтрализации, — передает сообщение ТАСС.

26 марта Турция также обнаружила мину в проливе Босфор, а затем провела из-за этого переговоры с Россией и Украиной.

Уточняется, что изначально у входа в пролив наблюдалось движение похожего на мину объекта. В связи с этим власти временно закрыли Босфор для движения судов. Позднее стало известно, что предмет оказался устаревшей миной. Ее нейтрализовали, а затем движение судов возобновилось.

19 марта в ФСБ сообщили, что Украина после начала операции России установила мины на подходах к ряду портов. При наступлении штормовых условий стали происходить обрывы тросов (минрепов), соединяющих мины с донными якорями.

В результате мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются в западной части Черного моря. Обрывы свидетельствуют о неудовлетворительном техническом состоянии мин, подчеркнули в службе.

Направление течений из портов Одессы, Очакова, Черноморска и Южного не исключает возможность дрейфа мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна, предупредили в ведомстве.

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