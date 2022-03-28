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Бочкарев: Участок скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на 65 процентов

Араз Салехов

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Бочкарев: Участок скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на 65 процентов
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Полбина Карта всех событий

Участок московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара выполнен на 65 процентов. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что протяженность участка составляет 4,25 километра, общая длина дорог — 11,7 километра.

— В составе участка проектом предусмотрено строительство двух эстакад — через Батайскую и Батюнинскую улицы, подземного пешеходного перехода и подпорной стены для обеспечения сохранности подстанции скорой и неотложной медицинской помощи, расположенной на возвышении в непосредственной близости от зоны строительства скоростного диаметра, ее возведение находится на завершающем этапе, — рассказал Бочкарев.

Также заммэра сообщил о завершении проходки левого перегонного тоннеля между станциями «Мамыри» и «Бачуринская» будущей Троицкой линии метро. Он добавил, что в общей сложности в строительстве десяти тоннелей между шестью станциями участка участвовали девять тоннелепроходческих щитов, которые в совокупности прошли порядка 21,5 километра подземных трасс.

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