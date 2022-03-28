Лавров рассказал, когда Путин встретится с Зеленским

Фото: МИД РФ

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится тогда, когда стороны согласуют решение всех ключевых вопросов. Об этом в понедельник, 28 марта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Встреча нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем ключевым вопросам. Накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться «что ты думаешь, а что я думаю» сейчас просто будет контрпродуктивно, — передает слова Лаврова ТАСС.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

22 марта гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях. Украина, считает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение.

По его словам, Москва настаивает на признании Киевом статуса Крыма и народных республик. При этом Киев понимает, что сейчас говорить о возможности их включения в состав страны не приходится, но он рассчитывает сделать это в будущем, заключил Кортунов.