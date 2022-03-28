Кардиолог объяснила, как долго нужно пить таблетки от давления

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Врач-кардиолог Анна Кореневич раскрыла, как долго нужно принимать таблетки от гипертонии.

Доктор объяснила, что артериальная гипертония — это стойкое повышение давления выше 140/90 в состоянии покоя. Гипертония приводит к раннему старению сосудов сердца и головного мозга, в результате чего снижаются умственные способности и сердечная деятельность.

— У нас есть много таблеток для снижения артериального давления. Как только мы приводим давление в норму, мы тормозим раннее старение сердца, сосудов, занимаемся профилактикой инфарктов и инсультов. Но на причину мы никак не воздействуем при помощи лекарств, — сказала врач в новом выпуске на своем Youtube-канале.

Таблетки, по ее словам, нужно принимать постоянно, если пациент не намерен серьезно относиться к причинам гипертонии. Кореневич назвала препараты «палочкой-выручалочкой», в то время как пациенту следует сделать все возможное, чтобы продлить здоровье своим сосудам.

23 марта врачи перечислили факторы, которые могут привести человека к сердечному приступу. По их словам, высокое кровяное давление может вызвать сердечно-сосудистые заболевания.

Оно заставляет сердце работать усерднее, чтобы перекачивать кровь к остальной части тела. Это приводит к утолщению нижней левой камеры сердца (левого желудочка). Утолщенный левый желудочек увеличивает риск сердечного приступа, сердечной недостаточности и внезапной сердечной смерти.