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Врачи перечислили факторы, которые могут привести человека к сердечному приступу.

По их словам, высокое кровяное давление может вызвать сердечно-сосудистые заболевания. Оно заставляет сердце работать усерднее, чтобы перекачивать кровь к остальной части тела. Это приводит к утолщению нижней левой камеры сердца (левого желудочка). Утолщенный левый желудочек увеличивает риск сердечного приступа, сердечной недостаточности и внезапной сердечной смерти.

Слишком много «плохого» холестерина может быть вредным, потому что он прилипает к внутренним стенкам артерий. Это может привести к накоплению жирового материала (атеромы) — этот процесс известен как атеросклероз. Это затрудняет кровоток, что может привести к сердечному приступу или инсульту.

Также высокий уровень глюкозы в крови из-за диабета может повредить кровеносные сосуды и нервы, которые контролируют сердце и кровеносные сосуды. У людей с диабетом, как правило, развиваются болезни сердца раньше, чем у тех, кто не страдает этим недугом, отметили медики.

Кроме того, избыточный вес может привести к накоплению жировых отложений в артериях. Если они повреждены и забиты, то это может привести к сердечному приступу.

Врачи отметили, что для избежания сердечного приступа нужно регулярно заниматься спортом и питаться сбалансировано, сообщается на портале Express.

Диетолог Мелиса Караташ сообщила, что турецкий кофе оказывает профилактическое действие против многих заболеваний и прежде всего предотвращает развитие онкологии. Она рассказала, что этот напиток нужно употреблять после завтрака вместе с гущей.