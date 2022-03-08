Диетолог назвала защищающий от рака напиток

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Диетолог Мелиса Караташ сообщила, что турецкий кофе оказывает профилактическое действие против многих заболеваний и прежде всего предотвращает развитие онкологии. Она рассказала, что этот напиток нужно употреблять после завтрака вместе с гущей.

— Для здоровья кофе по своей ценности сопоставим с золотом. Особенно если пить его вместе с гущей. Пить турецкий кофе, который является панацеей от всех бед, утром после завтрака — чрезвычайно полезная привычка. Кофе благодаря сильным антиоксидантам в своем составе обладает антиканцерогенным действием, — отметила специалист.

Караташ добавила, что исследования, посвященные различным видам рака, показывают, что употребление кофе связано с профилактикой риска онкологических заболеваний мочевого пузыря, молочной железы, гортани, щек, колоректального, эндометриального, эзофагеального и гепатоцеллюлярного рака.

Также употребление этого напитка способно уменьшить риск сердечного приступа.

— Употребляя кофе, мы можем удалить кальций, скапливающийся в сосудах сердца. Таким образом мы снижаем риск развития сердечного приступа. У людей, которые начинают чаще пить кофе, происходит значительное увеличение уровня «хорошего» холестерина, — рассказала диетолог.

Кроме того, турецкий кофе предотвращает сахарный диабет. По словам эксперта, было установлено, что антиоксиданты в составе этого напитка могут улучшать метаболизм глюкозы и чувствительность к инсулину, сообщается на портале Haber7.

Кардиолог Юрий Серебрянский перечислил продукты, которые негативно влияют на сердце. По его словам, холестерина много в жирном молоке, твороге, куриных крыльях и индейке.