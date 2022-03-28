Песков заявил, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в ЕС

Фото: Администрация президента РФ

Россия не будет бесплатно поставлять газ в европейские страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 28 марта.

— И поставки, и оплата, и подведение балансов — это процесс, растянутый по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются. То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, — это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. Все-таки в нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно, — сказал чиновник.

Перевод оплаты газа в рубли, по словам Пескова, обсуждается с ведомствами и Газпромом, а четкие временные рамки определятся позже. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что все вопросы, в том числе отказ Европы от подобных транзакций, будут решаться «по мере их поступления», передает РИА Новости.

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.