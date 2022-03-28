Издание Deutsche Welle* признали СМИ-иноагентом

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Минюст России внес телерадиокомпанию Deutsche Welle* в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 28 марта.

— 28 марта 2022 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено Deutsche Welle*, — говорится в сообщении.

27 марта сообщалось, что Генпрокуратура даст правовую оценку факту публикации и содержанию интервью президента Украины Владимира Зеленского нескольким российским СМИ, в том числе признанным иностранными агентами.

Ряд российских СМИ, в том числе признанных иностранными агентами, взяли интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Роскомнадзор призвал российские СМИ отказаться от публикации данного интервью. В отношении изданий, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования.

* Телерадиокомпания Deutsche Welle признана в России СМИ-иноагентом.