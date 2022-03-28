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Диетолог рассказала о питании для укрепления иммунитета

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог рассказала о питании для укрепления иммунитета
Фото: Pexels

О том, каким должен быть рацион питания в период простуд, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Она объяснила, что с наступлением весны стоит скорректировать рацион питания, поскольку в это время растет риск вирусных болезней. Эксперт рекомендует есть больше свежей зелени, чтобы насытить организм витаминами. В овощах содержится полезный для организма магний, он необходим для здоровья нервной системы.

— Не стоит забывать и про фрукты. Нужно включить в свой рацион доступные в это время года фрукты. Они должны быть в свежем виде ежедневно, — рассказала врач в комментарии Nation news.

По словам диетолога, весной необходимо пить минеральную воду с повышенным содержанием магния. Такой напиток поможет укрепить иммунную систему и улучшить состояние организма в целом.

До этого диетолог Елена Соломатина в беседе с «ВМ» объяснила, кому нельзя есть роллы и суши. Соломатина подчеркнула, что роллы хорошего качества не несут вреда для здорового человека: из вредных ингредиентов в них содержатся только соль и панировка. Среднестатистический человек может употреблять их ежедневно, но не больше одной порции в сутки.

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