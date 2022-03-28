Грабители с ножом напали на случайного прохожего в Москве

Фото: Пресс-служба главного управления Росгвардии по Москве

Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве на юго-западе города задержали двоих гостей столицы, которые подозреваются в разбойном нападении. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе главного управления Росгвардии по городу.

По словам представителя ведомства, на Профсоюзной улице к сотрудникам Росгвардии обратился прохожий, который рассказал, что несколько минут назад стал свидетелем преступления. По словам мужчины, двое неизвестных в масках, вооруженные ножом, напали на молодого человека. Они отобрали у него личные вещи, после чего скрылись в направлении лесополосы.

Росгвардейцы, уточнив приметы нападавших, по горячим следам задержали подозреваемых, один из которых оказал активное сопротивление.

Ими оказались двое 21-летних парней, приехавших из стран СНГ. Позже задержанных опознал потерпевший.

Молодых людей передали сотрудникам полиции. В их отношении возбудили уголовное дело.

Ранее сотрудники вневедомственной охраны задержали 28-летнего москвича, который проник в закрытый магазин и пытался вскрыть кассовый аппарат.