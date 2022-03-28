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МИД: Россия высылает трех словацких дипломатов

Евгений Белоусов

Политика
МИД: Россия высылает трех словацких дипломатов
Фото: Pixabay

МИД России принял решение выслать из страны трех словацких дипломатов. На этот шаг в министерстве пошли в ответ на высылку из Словакии российских дипломатов. Об этом сообщили в понедельник, 28 марта, в пресс-службе министерства.

Уточняется, что в МИД был вызван словацкий посол в России Любомир Регак, которому сообщили о высылке дипломатов. Словацкие дипломаты должны будут покинуть территорию РФ в течении следующих трех дней.

— Главе словацкой дипмиссии был также заявлен решительный протест в связи с чинимыми препятствиями работе росзагранучреждений в Словакии и угрозами их безопасному функционированию, — говорится в сообщении.

До этого, 23 марта, сообщалось, что Варшава высылает 45 российских дипломатов за несовместимую с их статусом деятельность. Всего в посольстве РФ в Польше работают около 50 человек. Примечательно, что утром 23 марта Андреев был вызван в МИД страны.

18 числа того же месяца Министерство иностранных дел Болгарии объявило десять российских дипломатов персонами нон грата.

4 марта Министерство иностранных дел Черногории объявило российского дипломата персоной нон грата. Мотивом для высылки дипломата послужили его действия, «противоречащие Женевской конвенции».

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