Воробьев сообщил о помощи предприятиям — участникам программы импортозамещения

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Московская область принимает заявки от предприятий, готовых участвовать в программе по импортозамещению. Губернатор региона Андрей Воробьев призвал руководителей городских округов предлагать предприятия, которые владеют необходимыми технологиями и готовы наращивать производство в регионе.

Он напомнил, что все предприятия, участвующие в программе импортозамещения, получают поддержку от региональных властей и Федерального фонда развития промышленности.

Губернатор отметил, что компании, участвующие в программе импортозамещения, смогут получать в пользование земельные участки за один рубль. Данная мера поддержки была введена в регионе в этом году.

Андрей Воробьев подчеркнул, что Московская область занимается замещением импортных товаров собственными уже восемь лет. В регионе осуществляют деятельность пять крупных фармацевтических предприятий. В ближайшее время запустят производство насосов и прессов для строительной индустрии, передает «360».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин представил план мероприятий по стабилизации экономической ситуации.