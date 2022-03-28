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«США и их сателлиты»: Лавров дал характеристику коллективному Западу

Евгений Белоусов

Политика
«США и их сателлиты»: Лавров дал характеристику коллективному Западу
Фото: МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал западные страны сателлитами США. Об этом он заявил в понедельник, 28 марта.

По его словам, России была объявлена тотальная война, которая призвана уничтожить российскую экономику и политическую стабильность. Об этом министр рассказал на заседании комиссии партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

— Коллективный Запад именно так можно охарактеризовать: США и их сателлиты. Нам объявлена прямым текстом тотальная гибридная война. Цель не скрывается: разрушить российскую экономику, подорвать внутриполитическую стабильность и в конечном итоге существенно ослабить Россию, задвинуть нас, как они прямо заявляют, на обочину международной жизни, — рассказал Лавров.

Лавров также подчеркнул, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине, передает РИА Новости.

В этот же день глава российского МИД отметил, что об изоляции России речи не идет, поскольку у Москвы имеется большое число партнеров по всему миру. Он добавил, что Россия также сотрудничает со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

До этого заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Запад напрасно рассчитывает на то, что на российскую власть можно повлиять путем ввода ограничений в отношении бизнеса. По его словам, такие расчеты являются «глупыми и дурацкими».

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