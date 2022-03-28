Лавров заявил, что об изоляции России речи не идет

Фото: МИД РФ

Об изоляции России речи не идет, поскольку у Москвы имеется большое число партнеров по всему миру. Об этом в понедельник, 28 марта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— У нас добрые отношения с подавляющим большинством организаций, которые созданы развивающимися странами, и, конечно же, среди этих организаций Африканский союз и Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и многие другие, — сказал министр.

Он добавил, что Россия также сотрудничает со странами Азии, Африки и Латинской Америки, передает РИА Новости.

25 марта Лавров заявил, что Запад объявил России настоящую гибридную войну. По его словам, этот термин сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят, что хотят сделать с Российской Федерацией. Министр подытожил, что западная сторона стремится уничтожить экономику России и страну в целом.

В тот же день заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Запад напрасно рассчитывает на то, что на российскую власть можно повлиять путем ввода ограничений в отношении бизнеса. По его словам, такие расчеты являются «глупыми и дурацкими».