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Лавров заявил, что Запад объявил России настоящую гибридную войну

Полина Долганова

Общество
Лавров заявил, что Запад объявил России настоящую гибридную войну
Фото: МИД РФ

Запад объявил России настоящую тотальную, гибридную войну. Такое мнение в пятницу, 25 марта, выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда они говорят, что хотят сделать с Российской Федерацией, — пояснил министр.

Он подытожил, что западная сторона стремится уничтожить экономику России и страну в целом, передает РИА Новости.

До этого заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Запад напрасно рассчитывает на то, что на российскую власть можно повлиять путем ввода ограничений в отношении бизнеса. По его словам, такие расчеты являются «глупыми и дурацкими».

23 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что правовая система США продолжает «деградировать», официальные лица Штатов делают противоречивые заявления. По его словам, сначала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не призывал американские компании уходить с российского рынка, а позже Конгресс выступил с предложением запретить властям Штатов вести дела с предприятиями, которые продолжили работать с РФ, несмотря на санкции.

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