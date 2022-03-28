Росреестр составил топ столичных округов по количеству зарегистрированных ДДУ

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Управление Росреестра по Москве подвело итоги минувшего февраля по количеству зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве среди административных округов столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 28 марта.

Так, первое место по числу зарегистрированных ДДУ традиционно заняла Новая Москва, на которую пришлось 38,56 процента (5411). В тройку лидеров вошли также Северо-Западный и Юго-Восточный административные округа. Их доля составила 11,32 процента (1588) и 10,95 процента (1537) от общего количества ДДУ соответственно.

— ТиНАО, СЗАО и ЮВАО уже второй месяц возглавляют рейтинг столичных округов по числу покупок недвижимости в новостройках. Так, по сравнению с январем доля Новой Москвы увеличилась на 12,26 процента. При этом, несмотря на то что северо-запад и юго-восток сохранили за собой второе и третье места, их доля сократилась на 4,25 процента и 2,52 процента, — прокомментировал данные руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

Он отметил, что по итогам первого месяца года на первую тройку приходилось 56,34 процента (5769) оформленных в столице ДДУ, тогда как по результатам февраля там зарегистрировали 60,84 процента (8536).

Четвертую и пятую строчку в рейтинге заняли Западный и Южный административные округа, где зарегистрировано 10,83 процента (1520) и 7,83 процента (1098) договоров на первичном рынке.

Игорь Майданов добавил, что Восточный административный округ поднялся с девятой на восьмую позицию. На него пришлось 3,18 процента (446) ДДУ, а Юго-Западный округ опустился с восьмого места на девятое с показателем 2,99 процента (419) долевых договоров.

Меньше всего договоров участия в долевом строительстве в последний месяц зимы зарегистрировали в Зеленоградском и Центральном административных округах: 0,61 процента и 1,85 процента соответственно.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе с начала 2022 года существенно выросло количество сделок с недвижимостью. По данным управления Росреестра по Москве, с начала 2022 года было оформлено рекордное количество договоров долевого участия при покупке квартир в новостройках: почти 17 тысяч сделок. В 2021 году этот же показатель был на 31 процент меньше.