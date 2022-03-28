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Движение на Ленинградском проспекте восстановили после ДТП

Александр Афонин

Происшествия
Движение на Ленинградском проспекте восстановили после ДТП
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 71кГ Карта всех событий

Движение на Ленинградском проспекте в районе дома 71 восстановлено. Об этом сообщили в понедельник, 28 марта, в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Движение восстановлено, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее на Ленинградском проспекте в районе дома № 71 столкнулись два автомобиля. Движение в сторону центра осуществлялось по одной полосе из трех. Ведомство призывало искать пути объезда.

Ранее в пресс-службе ГИБДД Москвы сообщили, что около 20 машин столкнулись на Киевском шоссе в Москве из-за метели. По данным ГИБДД, в результате ДТП никто не пострадал.

До этого, 27 марта, на внешней стороне 38-го километра МКАД произошло столкновение четырех автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. В результате ДТП движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществлялось по трем полосам из пяти.

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