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Генсек ООН призвал Байдена избегать эскалации в риторике за его слова о Путине

Евгений Белоусов

В мире
Генсек ООН призвал Байдена избегать эскалации в риторике за его слова о Путине
Фото: МИД РФ

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя слова президента США Джо Байдена о российском президенте Владимире Путине, призвал к деэскалации как в военном аспекте, так и в риторике. Об этом стало известно в понедельник, 28 марта.

— Нам нужна деэскалация, будь то военная деэскалация или деэскалация риторики, — цитирует Гутерреша РИА Новости.

Джо Байден во время своего выступления в Варшаве 26 марта заявил, что санкции Запада якобы привели к росту курса доллара в России до 200 рублей, что не соответствует действительности. Там же он выступил с утверждением о президенте России Владимире Путине. Он заявил, что «этот человек не может оставаться у власти».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам выступления Байдена выразил мнение, что личные оскорбления американского лидера в адрес Владимира Путина сужают окно возможностей для двусторонних отношений.

Позднее Белый дом выступил с опровержением слов Байдена. С подобным заявлением выступил и канцлер ФРГ Олаф Шольц, заверивший, что и у НАТО нет цели смены власти в России.

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