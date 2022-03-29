Москвичей пригласили на курсы по успешному трудоустройству

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Бесплатный курс, посвященный развитию навыков для успешного трудоустройства, пройдет в центре занятости «Моя карьера». Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— При трудоустройстве очень важны не только профессиональные компетенции, но и эмоциональный настрой кандидата. Открытость, доброжелательность и готовность работать в команде — это те качества, которые позволят соискателю выделиться среди других кандидатов на собеседовании. Эксперты нашего центра помогут развить необходимые гибкие навыки и настроиться на успех, — пояснила заместитель директора центра «Моя карьера» Ольга Лотванова.

Занятия, как уточняется, разделены на десять модулей. На них эксперты расскажут, как сохранить мотивацию при поиске работы, а также о способах борьбы со стрессом. Участница прошлого марафона Евгения Ермилова подчеркнула, что тренинги были интересны, понятны и информативны.

Первый марафон «Эмоциональный интеллект для трудоустройства» начнется 4 апреля. На нем слушатели научатся управлять своими эмоциями. Для участия нужна предварительная регистрация, передает официальный сайт мэра Москвы.

С 1 апреля в столице откроется бесплатный курс по видеопроизводству для молодежи «Открывай Москву». «Вечерняя Москва» пообщалась с руководителем проекта «МедиаШУМ» Владиславом Устиненковым и узнала, какие перспективы ждут москвичей, успешно прошедших этот курс.