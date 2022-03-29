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Москвичей пригласили заняться бегом в городские парки

Георгий Соланович

Город
Москвичей пригласили заняться бегом в городские парки
Фото: Pexels
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Столичные парки подготовили для жителей города беговые маршруты на любой вкус. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

К примеру, горожане могут преодолеть дистанцию пять километров в музее-заповеднике «Царицыно». Маршрут, как уточняется, проходит вдоль Нижнего Царицынского пруда.

Участникам предстоит пробежать по мостикам и грунтовым дорожкам над Шипиловской плотиной, а с высоких точек трассы открывается вид на Царицынские пруды. Кроме того, любительский пятикилометровый маршрут для бега находится в парке Дружбы, а в сквере в Олонецком проезде спортсмены собираются около смотровой площадки и бегут дистанцию пять километров вдоль реки Яузы.

Старты проходят каждую субботу в 9:00, а регистрация для участия не требуется. Об остальных маршрутах для бега можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Заниматься физической активностью полезно в любом возрасте — и детям, и взрослым. Спорт помогает держать себя в форме, быть более активным, психологически устойчивым, счастливым. Можно выбрать занятия себе по душе — одиночные (вроде йоги, бега, катания на велосипеде) или командные. Из последних все большую популярность приобретает футбол. О пользе этого вида спорта для здоровья и о том, как начать заниматься, — в материале «ВМ».

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