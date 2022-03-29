Застройщики в Москве получат отсрочку при изменении вида использования участка

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Отсрочка на предоставление банковской гарантии при смене вида разрешенного использования участка даст застройщикам возможность выбрать финансовое учреждение с максимально комфортными условиями. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— При изменении вида разрешенного использования земельного участка для целей строительства собственник должен внести соответствующие выплаты в городской бюджет. Инвестор может выбрать удобный для себя вариант внесения платежа — единовременно или в рассрочку. Последний способ выбирают 98 процентов обратившихся, — пояснил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, раньше банковская гарантия была обязательным условием для заключения контракта с городом, но сейчас обязательство банка стало возможно предоставить в течение полугода. Для того чтобы получить отсрочку, застройщик должен подать письменное поручительство бенефициара в столичный департамент городского имущества.

Собственник участка получит разрешение на рассрочку платежа через 30 дней после рассмотрения заявления. Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что отсрочка предоставления банковской гарантии сократит издержки инвесторов на оплату изменения вида разрешенного использования земли, передает официальный сайт мэра Москвы.

29 марта сообщалось, что столица поможет предприятиям города в условиях санкций. Одно из важнейших направлений для экономики города — государственно-частное партнерство.