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«Аэрофлот» с 7 апреля начнет выполнять прямые рейсы между Сочи и Стамбулом

Полина Долганова

Общество
«Аэрофлот» с 7 апреля начнет выполнять прямые рейсы между Сочи и Стамбулом
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 7 апреля текущего года начнет выполнять прямые регулярные рейсы между Сочи и Стамбулом. Об этом свидетельствует расписание на сайте компании-перевозчика.

21 марта авиакомпания «Победа» объявила о приостановке полетов из столичных аэропортов в Нальчик. В частности, из Шереметьева нельзя будет вылететь в столицу Кабардино-Балкарской Республики с 27 марта по 30 апреля, из Внукова — с 28 марта по 30 апреля.

В этот же день стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении рейсов в Иран. Первые рейсы направятся в Тегеран с 2 апреля.

16 марта главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «ВМ», что через некоторое время иностранные лизинговые компании, вероятно, смягчат санкции в отношении российской авиации или откажутся от них. По его словам, западные компании принятыми мерами стремятся оказать «краткосрочное психологическое давление». По оценкам эксперта, минимальная цена лизинговых самолетов, которые находятся в России, составляет 70 миллиардов долларов.

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