Портал для записи в творческие кружки появился в Подмосковье

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Портал для записи детей и взрослых в творческие кружки запустили в Московской области, рассказали в Минкультуры региона. С его помощью можно подобрать наиболее подходящие под интересы секции и занятия.

В сервисе можно не только записаться на занятия, но и узнать, какие мероприятия проходят в домах культуры. Сайт доступен по ссылке: dk.mosreg.ru, там можно выбрать понравившийся кружок и узнать расписание занятий.

В будущем пользователям будут доступны новые разделы и сервисы, которые сделают портал еще более удобным и функциональным, передает «Подмосковье сегодня».

На территории Московской области работает 910 домов культуры и почти 12 тысяч кружков. Наиболее востребованными в Подмосковье стали кружки по хореографии, вокалу, театру, прикладному искусству и рисованию, также набирают популярность сферы фотографии, программирования и саунд-дизайна, передает РИАМО.

До этого сообщалось, что более 2 тысяч участников проекта «Московское долголетие» занимаются в театральных студиях. Сейчас в проекте открыто 70 групп театрального направления в форматах онлайн и офлайн. Участники проекта погружаются в атмосферу классического театрального вуза: постигают основы сценической речи, движения и актерского мастерства.