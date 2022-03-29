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«Вновь коньяк нам вместе пить?»: Губерниев отреагировал на появление Бузовой на «Матч ТВ»

Анастасия Колоскова

Общество
«Вновь коньяк нам вместе пить?»: Губерниев отреагировал на появление Бузовой на «Матч ТВ»
Фото: АГН Москва

Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не оставил без внимания появление певицы Ольги Бузовой в эфире телеканала «Матч ТВ». Он прокомментировал это событие измененными строчками из песен артистов Юрия Антонова и Александра Серова.

— О, Бузова была на «Матче»?! И мне никто ничего не сказал? Оля, как же это так?! Нам расстаться, словно не было любви? А может, ночь не торопить и вновь коньяк нам вместе пить? — цитирует Губерниева Teleprogramma.pro.

Как известно, это не первая шутка телеведущего в адрес певицы. Так, Бузова разрыдалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» из-за вопроса Губерниева, который являлся цитатой из известной книги Астрид Линдгрен о Карлсоне.

28 марта Бузова призналась подписчикам, что, несмотря на образ сильной женщины, она все равно «не железная и может плакать». Артистка поразмышляла о том, как многим женщинам приходится скрываться за маской «сильных», не показывая своих истинных чувств и эмоций. Причины таких откровений и своих слез певица подписчикам не раскрыла.

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