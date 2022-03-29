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Погранпункт в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины

Александр Афонин

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Ситуация в Донбассе
Происшествия
Погранпункт в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В поселке Теткино Курской области обстрелу с украинской стороны подвергся пропускной пункт. Об этом заявил губернатор области Роман Старовойт во вторник, 29 марта.

— Сегодня, 29 марта, со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Теткино. Ответным огнем наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена. Обошлось без потерь и разрушений, — сказал политик.

Он добавил, что огонь велся из огнестрельного оружия и гранатометов. Жителям необходимо не поддаваться панике, ситуация находится под контролем, написал Старовойт в Telegram-канале.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, решение принято из-за обострившейся на Украине обстановки, требующей незамедлительных действий.

24 февраля пропускной пункт в Теткино уже обстреливали со стороны Украины. Тогда тоже никто не пострадал, а огневая точка была подавлена российскими пограничниками.

23 марта стало известно, что в Белгородской области упал снаряд, прилетевший с украинской стороны. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в целях обеспечения безопасности в селах Журавлевка и Нехотеевка вводится режим ЧС.

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