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Врач пояснила, чем можно заменить вредный фастфуд

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач пояснила, чем можно заменить вредный фастфуд
Фото: Unsplash

Для того чтобы полюбить здоровую еду и отказаться от фастфуда необходимо сделать несколько простых шагов. Об этом рассказала диетолог-кардиолог Асият Хачирова.

Так стоит добавить в рацион фрукты – они обладают выраженным сладким вкусом, к которому привыкли поклонники вредной пищи. Также нужно ввести в рацион орехи и семечки — это отличный источник полезных жиров для организма.

Кроме того, крупы и макароны хорошо насыщают организм, но при этом не вызывают резкого подъема сахара в крови.

Также врач рекомендует регулярно употреблять сезонные овощи. Они обогащают рацион витаминами и заполняют объем желудка без перебора калорий.

Еще один совет — готовить бургеры по домашним рецептам.

— Возьмите булочку из муки первого или второго сорта либо из цельнозерновой муки. Выберите куриную котлету и используйте минимум жирного соуса или замените его овощными. Кроме того, добавьте в бургер побольше овощей, — пояснила диетолог в комментарии Москве 24.

До этого врач-терапевт Тимур Асанов перечислил полезные блюда в ресторанах быстрого питания.

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