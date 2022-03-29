Диетолог предупредил об опасности отказа от завтрака

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Постоянный отказ от завтрака может привести к обострению болезней желудочно-кишечного тракта. Об этом заявил врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев.

— Почему-то люди удивляются, откуда у них возник гастрит. Они всего-навсего не завтракают пять лет, а натощак пьют кофе и выкуривают сигарету и думают, что это нормально, — рассказал врач.

Медик отметил, что питание не меньше трех раз в день позволит свести к минимуму риски развития хронических заболеваний ЖКТ или их рецидивов.

По словам Калинчева, между базовыми приемами пищи желательно добавлять перекусы.

— Если человек позавтракал в семь утра, а обедает он в три, восемь часов без пищи — ничем хорошим это не закончится, — цитирует эксперта издание Ura.ru.

Диетолог добавил, что хроническим гастритом или панкреатитом страдают многие люди. Редкие приемы пищи могут спровоцировать обострение этих болезней, уточнил он.

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