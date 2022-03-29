«Обречены»: эксперт заявил, что у Европы всего два выхода из ситуации с российским газом

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Ситуация с газоснабжением Европы может оставаться в подвешенном состоянии еще несколько месяцев, однако затем у руководства стран останется лишь два варианта: допустить расчет в рублях или перестать отапливать дома. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» озвучил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По словам эксперта, «прозрение» у европейских стран наступит летом, когда придет время закачивать газ в газовое хранилище. Очевидно, что для его заполнения не хватит объемов, которые поставляются дополнительно.

— Дальше наступит некое прозрение. Летом нужно закачивать газ в газовое хранилище. Объемов газа, который поставляется дополнительно, не хватит, чтобы его заполнить. Европейские страны в любом случае обречены на газпромовский газ. И в этом году обречены, и в следующем, и дальше. Единственный другой вариант — перестать отапливать дома, вырабатывать электрическую энергию и использовать заводы, — пояснил Пикин.

Ранее постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов высказал мнение, что ситуация с российскими энергоносителями может привести к серьезным политическим кризисам в ряде европейских государств.

23 марта Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

28 марта стало известно об отказе стран G7 платить России за энергоресурсы в рублях.

Как отразится на России отказ европейских стран оплачивать газ в рублях, в беседе с «ВМ» рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.