Врачи удалили опухоль кишечника у львинохвостого макака в Московском зоопарке

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У львинохвостого макака из Московского зоопарка успешно удалили опухоль кишечника. Об этом во вторник, 29 марта, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

— Наши специалисты провели очень сложную операцию по удалению опухоли кишечника у львинохвостого макака. Операция прошла успешно, — написала Акулова в своем Telegram-канале.

Она выразила надежду, что животное скоро снова появится в вольере.

29 марта стало известно, что в Московском зоопарке родилось два детеныша львинохвостого макака. Уже сейчас посетители могут увидеть все семейство.

24 марта в столичном зоопарке после зимней спячки проснулись еноты-полоскуны и енотовидная собака Буба. Сейчас животные начали вести себя намного активнее и надолго не засыпают. Еноты впадают на зиму в неглубокий сон. При наступлении холодов они, чтобы было теплее, забиваются в один домик и засыпают кучей. Однако зимой в солнечные дни животные могут проснуться, прогуляться по вольеру, поискать пищу и даже выйти из домика и поесть. После легкого обеда еноты вновь погружаются в сон.