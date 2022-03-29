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В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о минах в Черном море

Евгений Белоусов

В мире
В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о минах в Черном море
Фото: twitter/RussiaUN

В ООН чрезвычайно обеспокоены сообщениями о минах в Черном море. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге во вторник, 29 марта.

— Мы следим за этими сообщениями. Любое минирование международных морских путей вызывает чрезвычайное беспокойство, — заявил он.

Военно-морские силы Болгарии не обнаружили мины на своем участке Черного моря, и операция по их поиску была прекращена.

По словам Дюжаррика, мины могут сильно повлиять на международное судоходство и поездки людей. Кроме того, эта зона крайне важна для экспорта продовольствия из РФ и с Украины, передает РИА Новости.

19 марта в ФСБ сообщили, что Украина после начала операции России установила мины на подходах к ряду портов. При наступлении штормовых условий стали происходить обрывы тросов (минрепов), соединяющих мины с донными якорями.

26 марта Турция также обнаружила мину в проливе Босфор, а затем провела из-за этого переговоры с Россией и Украиной. Позднее Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море недалеко от границы с Болгарией.

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