«Есть четкая планка»: аналитик рассказал, кого не коснется отмена безлимитных тарифов

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Минцифры направило крупным российским телеком-операторам письмо с рекомендацией исключить неограниченное потребление трафика сотовыми абонентами. Руководитель аналитического агентства Content-Review Сергей Половников рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», кому стоит опасаться отключения безлимитного тарифа, а кого подобное не коснется.

— Есть очень четкая планка — 600–700 рублей. Если ваш тариф укладывается в этот коридор или вы платите больше — можете особо не беспокоиться, так как вас возможные изменения не затронут, — пояснил Половников.

Если произойдет отключение «безлимита», утверждает эксперт, коснется оно исключительно абонентов, которые платят необоснованно низкую плату за свой тариф. По его словам, он либо подорожает до указанной стоимости, либо абоненту будет предложен новый с другим набором услуг.

Эксперт также подчеркнул, что в России одна из самых дешевых сотовых связей в мире, и, если подорожание и произойдет, оно вряд ли будет значительным.

Подробнее о возможности подорожания услуг связи и отключения безлимитных тарифов — в материале «Вечерней Москвы».