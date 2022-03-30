Эксперты рассказали, какую альтернативу получат абоненты после отмены «безлимита»

Фото: depositphotos

Минцифры направило крупным российским телеком-операторам письмо с рекомендацией исключить неограниченное потребление трафика сотовыми абонентами. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами и узнала, какие альтернативы могут быть предложены абонентам в случае отключения безлимитных тарифов.

Управляющий партнер «ТМТ-Консалтинг» Константин Анкилов предположил, что операторы могут предложить абонентам новые условия, сформулированные с учетом потребления интернет-трафика большинства обладателей таких тарифов.

Так, например, еще в прошлом году представители «ВымпелКома» (бренд «Билайн» — прим. «ВМ») и «МегаФона» сообщали, что большинство клиентов с «безлимитом» использовали не более 50 гигабайт интернета в месяц.

Руководитель аналитического агентства Content-Review Сергей Половников же считает, что отключение безлимитных тарифов затронет только тех абонентов, которые платят слишком низкую плату за свой тариф.

При этом аналитик подчеркнул, что российские операторы предлагают абонентам безлимитный доступ к некоторым приложениям, сервисам, а также к видео и музыке, что обеспечивает неограниченный трафик 90 процентов интернет-ресурсов.

За последние недели на российском рынке смартфонов произошли существенные изменения. Прежде всего они связаны с новыми экономическими условиями, при которых российские потребители все чаще обращают внимание на более бюджетные китайские бренды. О новых реалиях рынка и экспансии китайских устройств в России — в материале «Вечерней Москвы».