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Более девяти граммов метадона изъято у пары из Бибирева

Елена Самойлова

Происшествия
Более девяти граммов метадона изъято у пары из Бибирева
Фото: МВД / Москва
Россия, Москва, улица Лескова Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в распространении наркотиков в Бибиреве. Об этом в среду, 30 марта, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, на улице Лескова полицейские задержали 41-летних мужчину и женщину по подозрению в сбыте запрещенных веществ.

В ходе личного досмотра задержанных, а также в результате осмотра автомобиля и сделанных ими тайников-закладок было обнаружено 19 свертков с порошком. Общая масса изъятого вещества составила более девяти граммов.

— Проведенное исследование части материала показало, что в его составе содержится наркотическое средство — метадон, — добавил Васенин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Подозреваемые заключены под стражу.

Накануне, 29 марта, транспортные полицейские задержали жителя Уфы, у которого изъяли почти семь килограммов синтетического наркотика.

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