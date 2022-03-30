ФСБ задержала 60 сторонников украинской группировки «М.К.У.»

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.». Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Операция проводилась совместно с МВД и Следственным комитетом России. Уточняется, что сторонников объединения задержали в 23 регионах страны.

По данным спецслужбы, группировка была создана украинцем Егором Красновым с целью совершения террористических актов и преступлений с экстремистской направленностью. Сотрудники ФСБ изъяли у задержанных охотничье оружие, боеприпасы и переписки с лидером организации.

До этого спецслужбы задержали жителя Хабаровска, который пытался продать украинским спецслужбам секретную информацию. Речь идет о данных, которые мужчина получил по роду деятельности. В ФСБ рассказали, что хабаровчанин анонимно обратился к украинской стороне через интернет и предложил передать секретные сведения за определенную плату. Уточняется, что злоумышленник пытался продать данные после начала спецоперации на территории Украины.