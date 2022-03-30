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Песков допустил проработку списка экспортируемых за рубли товаров

Анастасия Колоскова

Экономика
Песков допустил проработку списка экспортируемых за рубли товаров
Фото: Администрация президента РФ

Идея спикера Государственной думы Вячеслава Володина, предложившего расширить список товаров, которые экспортируются Россией за рубли, в дальнейшем может быть проработана. Такое мнение в среду, 30 марта, высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

— Эта идея, безусловно, должна прорабатываться с учетом того, что, на самом деле, существуют страны, которые проявляют взаимный интерес к взаиморасчетам в национальных валютах, — отметил представитель Кремля на встрече с журналистами.

Песков добавил, что проработкой предложения займутся, если на этот счет будет поручение президента. Он предположил, что в таком случае «это обретет форму каких-то конкретных предложений», пишет ТАСС.

До этого сообщалось, что Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров. По его словам, Европа сама несет ответственность за то, что подорвала доверие к валюте. Он также добавил, что ЕС имеет все возможности, чтобы платить за энергоресурс в рублях. Спикер предположил, что российскую валюту можно было бы принимать как оплату за удобрения, зерно и нефть.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения.

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