Путин запретил использовать зарубежный софт в критических инфраструктурах

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин запретил госорганам с 1 января 2025 года использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 30 марта.

Согласно документу, органам государственной власти запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры.

Уточняется, что подобное решение было принято в целях обеспечения технологической независимости и безопасности КИИ.

Также Путин поручил Центробанку РФ, правительству страны и Газпрому до 31 марта реализовать комплекс мер по изменению валюты платежей по поставкам газа в страны Евросоюза. Помимо этого, ЦБ и правительство РФ до 31 марта обязаны обеспечить возможность проведения платежей в рублях, а Газпром — внести соответствующие корректировки в контракты с потребителями.

До этого стало известно, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» заключил контракт с крупным ИТ-дистрибьютором, благодаря которому заказчики со всей России смогут использовать интерактивное оборудование отечественного производства.