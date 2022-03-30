Вор-неудачник попытался украсть одежду из столичного ТЦ, но был пойман с поличным

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Россия, Москва, Поречная улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в краже одежды из ТЦ на юго-востоке столицы. Об этом в среду, 30 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным следствия, неизвестный в торговом зале на улице Поречной попытался похитить несколько предметов одежды. Это заметила представительница магазина и вызвала полицию.

Вскоре после этого сотрудники МВД задержали подозреваемого — 46-летнего приезжего.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

30 марта похитители украли из квартиры женщины строительный материал, который она купила для проведения ремонта. Пострадавшая решила сделать ремонт в своей квартире. Для этого 26 марта в ее квартиру на Новинском бульваре был завезен строительный материал. Кроме того, женщина устно договорилась с рабочими о предстоящих работах. Специалисты получили свободный доступ к квартире.

28 марта пострадавшая вернулась домой и обнаружила, что на месте нет ни рабочих, ни строительного материала.