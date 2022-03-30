Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вор-неудачник попытался украсть одежду из столичного ТЦ, но был пойман с поличным

Георгий Соланович

Происшествия
Вор-неудачник попытался украсть одежду из столичного ТЦ, но был пойман с поличным
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Поречная улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в краже одежды из ТЦ на юго-востоке столицы. Об этом в среду, 30 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным следствия, неизвестный в торговом зале на улице Поречной попытался похитить несколько предметов одежды. Это заметила представительница магазина и вызвала полицию.

Вскоре после этого сотрудники МВД задержали подозреваемого — 46-летнего приезжего.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

30 марта похитители украли из квартиры женщины строительный материал, который она купила для проведения ремонта. Пострадавшая решила сделать ремонт в своей квартире. Для этого 26 марта в ее квартиру на Новинском бульваре был завезен строительный материал. Кроме того, женщина устно договорилась с рабочими о предстоящих работах. Специалисты получили свободный доступ к квартире.

28 марта пострадавшая вернулась домой и обнаружила, что на месте нет ни рабочих, ни строительного материала.

Читайте также:
Одежда Москва Полиция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Оскар» уже не про кино

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Все мнения
О проекте